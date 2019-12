Ehrung erfolgreicher Sportler aus Michelau

Seit Jahren werden von der Gemeinde Sportler und Kleintierzüchter geehrt, die auf Meisterschaften Erfolge errungen haben. Die Ehrennadel wird in Bronze für den 1. Platz bei einer Oberfränkischen, die Ehrennadel in Silber für den 1. bis 3. Platz bei einer Bayerischen, die Ehrennadel in Gold für den 1. bis 3. Platz bei einer Süddeutschen und die Sportmedaille für den 1. bis 3. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft oder bei einem internationalen Erfolg verliehen. Der Ehrungsabend findet am Montag, 20. Januar, um 18 Uhr im Rathaus statt. Die Vereine werden gebeten, bis spätestens Freitag, 10. Januar, die Sportler schriftlich mitzuteilen, die für eine Ehrung in Betracht kommen. Urkunden über die Leistung der Sportler sind vorzulegen. red