Ehrung der Preisträger

Tourismus Fränkisches Saaletal Hammelburg ehrt die Preisträger des 27. Wettbewerbs "Schöneres Saaletal" am Freitag, 21. September, im Rahmen eines musikalischen Federweißenabends. Beginn ist um 19.30 Uhr im Hotel Deutsches Haus in Hammelburg. Die Veranstaltung ist öffentlich. Eine Rückmeldung an die Geschäftsstelle in der Tourist-Information ist erwünscht, Tel.: 09732/902 430 oder E-Mail: touristik@hammelburg.de. sek