Ehrung beim Gartenbauverein

Ehrungen verdienter Mitglieder standen bei der Jahresschlussfeier des Obst- und Gartenbauvereins im Mittelpunkt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Bernhard Willsch. Geehrt wurden folgende Mitglieder:

Die Auszeichnungen

15 Jahre Mitgliedschaft: Uwe Hetz, Hannelore Albert, Steffen Bergmann, Franz Kellner, Evi König, Brigitte Platzer und Franz Winkler. Sie erhielten eine Urkunde und die Vereinsnadel in Bronze. Die Nadel in Silber mit Urkunde erhielten Maria Bienlein, Jörg Jetter und Michael Schlee. 40 Jahre Mitgliedschaft: Heinrich Kraus, Elfriede Vogel, Eberhard Tillner, Anton Platzer, Erika Hoh, Werner Kluge, Erwin Mrasek, Magda Pribyl und Gretchen Pühlhorn. Sie erhielten die Nadel in Gold und eine Urkunde. 50 Jahre Mitgliedschaft: Rudi Fiedler, Reinwald Kunzelmann und Gerda Petterich. Sie erhielten die Nadel in Gold "mit Kranz".

Die Geehrten bekamen außerdem vom Gartenbauverein einen Blumenstock. mb