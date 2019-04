Ehrlicher Traktorfahrer

Ein 42-jähriger Traktorfahrer teilte am Sonntag gegen 14.30 Uhr der Polizei Kronach mit, dass er in Schmölz ein "Vorfahrt achten"-Schild umgefahren habe. Er ist wohl beim Einfahren von der Kaullache in die KC13 mit seinem Traktor zu nah an dem Schild vorbeigefahren. Dabei wurde das Standrohr auf Bodenhöhe abgeknickt und anschließend von dem Verursacher wieder aufgestellt. Die Polizei meldete den Schaden an den Markt Küps. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.