Ehrlicher Finder gibt Geldbörse ab

Vorbildlich verhielt sich am Dienstagmorgen ein 20-Jähriger, als er in der Goldleite eine Geldbörse samt Inhalt fand. Der junge Mann begab sich umgehend zur Polizeiinspektion Lichtenfels und gab den Geldbeutel ab. Der Verlierer, ein 16-jähriger Lichtenfelser, wurde verständigt. Er konnte seine Geldbörse umgehend wieder in Empfang nehmen.