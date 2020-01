Ehrlicher behält die Nerven

Zum Start in die Rückrunde zogen die Herren des TSV Untersiemau in der Verbandsliga beim TV Altdorf, der mit dem TTC Wohlbach II (9:2 in Wackersdorf) an der Tabellenspitze steht, den Kürzeren. Nach dem Heimsieg gegen Scheßlitz hat die zweite Mannschaft von Untersiemau endlich wieder ein positives Punktekonto (11:9) in der Bezirksoberliga.

Mit einem Auswärtserfolg beim TV Ketschendorf verteidigte der FC Adler Weidhausen seinen zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Bei den Damen feierte in der Bezirksoberliga der Zweite TSV Untersiemau gegen den Rangdritten TTC Thann einen Heimerfolg.

Herren-Verbandsliga Nordost

TV Altdorf - TSV Untersiemau 9:4

Die Begegnung begann nicht schlecht für die Gäste, denn die Formationen Bozek/Gundel und Krol/Hennemann gewannen ihre Doppel und besorgten so die 2:1-Führung.

Doch mit dem Gewinn der ersten vier Einzel rissen die Hausherren das Ruder herum. Etwas Hoffnung keimte bei Untersiemau auf, nachdem Lukas Hennemann und Markus Gundel erfolgreich waren und auf 4:5 verkürzten. Doch Altdorf schlug zurück und landete erneut vier Siege nacheinander, womit die Auswärtsniederlage für den TSV besiegelt war. hf TV Glück-Auf Wackersdorf - TTC Wohlbach II 2:9

Der TTC Wohlbach startete die Rückrunde beim Tabellenletzten mit einem standesgemäßen Sieg und übernimmt wieder die Tabellenführung. Nach drei gewonnenen Doppeln verlor Marc Seidler wie schon in der Vorrunde gegen den starken Jonas Dinter, die Nummer 1 der Hausherren. Die Revanche gelang allerdings Patrick Forkel mit einem klaren 3:0 in der zweiten Einzelrunde. Forkel hatte gegen ihn sein einziges Saisonspiel mit 2:3 verloren. Zuvor hatte Tim Firley, der für Martin in die Mannschaft rückte, mit einer 2:3-Niederlage den zweiten Punkt abgeben müssen.

Ergebnisse: Dinter/Havlicek - Forkel/Fredrich 0:3, Roban/Grabinger - Seidler/Liebergesell 0:3, Stopfer/Zilch - Brandtl/Firley 0:3, Dinter - Seidler 3:0, Havlicek - Forkel 0:3, Roban - Liebergesell 1:3, Grabinger - Brandtl 0:3, Stopfer - Firley 3:2, Zilch - Fredrich 2:3, Dinter - Forkel 0:3, Havlicek - Seidler 2:3. hb

Herren-Bezirksoberliga

TSV Untersiemau II - TSV Scheßlitz 9:7

Das Heimteam hatte einen Auftakt nach Maß und baut den 4:0-Vorsprung sogar auf 7:1 aus. Damit deutete alles auf einen klaren Sieg hin. Doch dann war alles wie abgerissen. In den folgenden sieben Paarungen konnte nämlich nur noch der unbezwungen gebliebene Frank Ehrlicher punkten, so dass es nur noch 8:7 stand. Mit einem hart erkämpften 11:9 im Entscheidungssatz des Schlussdoppels retteten Oliver Kobinski und Gabriel Funk noch die zwei Punkte gegen den Tabellennachbarn.

Ergebnisse: Kobinski/Funk - Loch/ Zerndl 3:2, Ehrlicher/Bürger - Kuzidim/ Wirth-Hau 3:2, Beygang/Lüddicke - Rudolph/Sonderkampf 3:0, Kobinski - Loch 3:1, Funk - Kurzidim 1:3, Ehrlicher - Wirth-Hau 3:1, Beygang - Rudolph 3:0, Lüddicke - Zerndl 3:0, Bürger - Sonderkamp 2:3, Kobinski - Kurzidim 2:3, Funk - Loch 0:3, Ehrlicher - Rudolph 3:1, Beygang - Wirth-Hau 0:3, Lüddicke - Sonderkampf 0:3, Bürger - Zerndl 1:3, Kobinski/Funk - Kurzidim/Wirth-Hau 3:2.

Herren-Bezirksliga Cbg./Neustadt

TV Ketschendorf - FC Adler Weidhausen II 4:9

Mit dem Gewinn von je zwei Doppeln und Einzeln verschafften sich die Gäste eine beruhigende 4:1-Führung. Die folgenden sechs Paarungen konnte Ketschendorf zwar ausgeglichen gestalten, doch der Drei-Punkte-Vorsprung des Adler-Teams hatte weiterhin Bestand (4:7). In der Schlussphase machten Jürgen Götz und Simon Grönert den Sack für Weidhausen zu.

Ergebnisse: Martin/Singer - Hoger/Grönert 3:0, Kaczmarek/Meisenbach - Leffer/Götz 1:3, Tippelt/Trautmann - Fischer/Platsch 2:3, Martin - Hoger 1:3, Singer - Leffer 0:3, Kaczmarek - Grönert 3:2, Meisenbach - Götz 1:3, Tippelt - Platsch 1:3, Trautmann - Fischer 3:2, Martin - Leffer 2:3, Singer - Hoger 3:1, Kaczmarek - Götz 1:3, Meisenbach - Grönert 0:3.

Damen-Bezirksoberliga

TSV Untersiemau - TTC Thann 8:4

Im Kampf um die Vizemeisterschaft gelang dem Heimteam ein wertvoller Doppelpack. Allerdings erwischten die Gäste den besseren Start, denn mit dem Gewinn eines Doppels sowie der Einzel von Christine Wittmann-Klose und Talida Reumschüssel lagen sie mit 3:2 vorne. Nun nahm aber Untersiemau so richtig Fahrt auf. Mit fünf Siegen am Stück wurde der Hebel zum 7:3 umgelegt. Wittmann-Klose verkürzte zwar auf 4:7, doch die ungeschlagene TSV-Spitzenspielerin Katrin Dümmler (3,5 Punkte) machte alles klar.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Wittmann-Klose/Reumschüssel 3:1, Kirsch/Gläser - Heumann/Plettl 0:3, Dümmler - Heumann 3:2, Kirsch - Wittmann-Klose 2:3, Roth - Reumschüssel 2:3, Gläser - Pletl 3:1, Dümmler - Wittmann-Klose 3:0, Kirsch - Heumann 3:1, Roth - Pletl 3:0, Gläser - Reumschüssel 3:2, Roth - Wittmann-Klose 2:3, Dümmler - Pletl 3:1.

Damen-Bezirksklasse A

TSV Unterlauter IV - TSV Unterlauter III 1:8

Nicht nur das Endergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 26:5 verdeutlicht die Überlegenheit der dritten Mannschaft in diesem TSV-Vereinsduell.

Ergebnisse: Sorkilic/Görs - Meyer/Meyer 1:3, Danner/Sommer - Probst/Welsch 0:3, Sorkilic - E. Meyer 3:2, Gös - C. Meyer 0:3, Danner - Welsch 0:3, Sommer - Probst 0:3, Sorkilic - C. Meyer 1:3, Görs - E. Meyer 0:3, Danner - Probst 0:3.

TSV Großwalbur - TTC Thann II 3:8

Nach der knappen 2:1-Führung baute Thann seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Ergebnisse: Puff/Zetzmann - Uebelhack/ Mierwald 2:3, Köhn/Stein - Schwarz/Wittmann-Mex 1:3, Puff - Uebelhack 3:0, Zetzmann - Schwarz 2:3, Köhn - Wittmann-Mex 2:3, Stein - Mierwald 2:3, Puff - Schwarz 3:0, Zetzmann - Uebelhack 0:3, Köhn - Mierwald 0:3, Stein - Wittmann-Mex 3:2, Köhn - Schwarz 1:3. hf