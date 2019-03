Ehrliche Finderin macht Verlierer glücklich

Beim Faschingszug fand eine 42-Jährige aus Bad Brückenau in der Ludwigstraße ein Handy. In der Hülle steckten 100 Euro. Sie überreichte den beim Faschingszug eingesetzten Polizeibeamten das Fundstück. Am gleichen Nachmittag gelang es dann, den Verlierer ausfindig zu machen. Dieser nahm noch am Abend Geld mit Handy hocherfreut über die Ehrlichkeit in Bad Brückenau wieder an sich, steht im Polizeibericht zu lesen. pol