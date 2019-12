Ehrliche Finderin an Heiligabend

Am Nachmittag des 24. Dezember ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ebermannstadt ein Kuvert mit Bargeld gefunden und von der ehrlichen Finderin an die Polizei übergeben worden. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.