Ehrlich: Seniorin bekam Geldbörse zurück

Glück hatte eine 84-Jährige, die am Dienstag ihr Portemonnaie in einem Bad Brückenauer Geschäft hatte liegen lassen. Eine 41-Jährige fand es und brachte es zur Polizei. Der Sachbearbeiter der Bad Brückenauer Polizeiinspektion konnte die Verliererin ausfindig machen und die Geldbörse mit dem kompletten Inhalt an die Eigentümerin zurückgeben. pol