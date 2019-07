Ehrlich schlägt Zeulner fast im Alleingang

Vor gut 200 Zuschauern besiegte der TSV Mönchröden den TSV Marktzeuln klar mit 3:0 (2:0). Alle drei Treffer für die Gäste erzielte Kapitän und Sturmführer Niklas Ehrlich.

TSV Marktzeuln - TSV Mönchröden 0:3 (0:2)

Die Gastgeber starteten wieder mit einer defensiven Grundaufstellung. Damit hielten sie die offensivstarken "Mönche" während der ersten Viertelstunde vom eigenen Tor fern. In der 15.Minute schlug Daniel Puff für die Gäste aus dem Mittelfeld eine weite Freistoßflanke in den Zeulner Strafraum. Trotz der langen Flugdauer des Balls konnte sich die Heimabwehr nicht richtig postieren, so dass der Mönchrödener Kapitän Niklas Ehrlich fast unbedrängt zum 0:1 einköpfte.

Die Heimelf benötigte 30 Minuten, um zum ersten Mal vor das Gäste-Tor zu kommen. Kremer zielte aber aus gut 20 Metern etwas zu hoch. Nur zwei Minuten später lenkte der Zeulner Torwart B. Grebner einen Flachschuss von C. Hüttner noch um den Pfosten. Den folgenden Eckball konnte der Schlussmann nicht festhalten, der Abpraller landete vor den Füßen von Ehrlich - 0:2. Dieser zweite Gegentreffer weckte die Zeulner auf, die nun aggressiver agierten und das Spiel ausgeglichen gestalteten, ohne aber die Abwehr der "Mönche" ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der zweiten Hälfte spielte sich die Partie weitgehend zwischen den Strafräumen ab, zwingende Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 82. Minute sorgte Ehrlicher mit seinem dritten Treffer bei einsetzendem Regen für den 0:3-Endstand. ddz