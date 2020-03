Ehrhardt holt fast 95 Prozent der Stimmen

marco meissner Auf rund 90 Prozent brachte es Timo Ehrhardt (SPD) bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2014 in Ludwigsstadt. Nun setzte er noch einen drauf. Am Sonntagabend erreichte er ein Ergebnis von 94,53 Prozent.

"Eine deutliche Bestätigung", findet der Bürgermeister, der ohne Gegenkandidaten angetreten war, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Spannung wartete er am Sonntagabend jedoch noch auf sein Kreistagsergebnis und vor allem auf die künftige Zusammensetzung des Stadtratsgremiums. Mit den Räten an seiner Seite hofft er auf ein zielgerichtetes Arbeiten. In den nochmals spürbar gestiegenen Prozentzahlen für ihn als Bürgermeister wird er den Auftrag sehen, seine bewährte Politik fortzusetzen.