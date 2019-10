Forchheim 15.10.2019

Feierstunde

Ehrenzeichen für Verdienste im Sport, beim THW und der Wasserwacht

In einer Feierstunde in St. Gereon überreichte Landrat Hermann Ulm (CSU) Ehrenzeichen an verdiente Bürger. Karin Scholz aus Kersbach erhielt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Ve...