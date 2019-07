Ehrenvorsitz für Hans Michelbach

Der Coburger/Kronacher Wahlkreisabgeordnete Hans Michelbach ist zum Ehrenvorsitzenden der CSU-Mittelstands-Union (MU) ernannt worden. Michelbach, der den CSU-Wirtschaftsflügel 18 Jahre lang geführt hat, erhielt die Auszeichnung im Beisein des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann aus der Hand des neuen MU-Vorsitzenden Franz Josef Pschierer. Einer Pressemitteilung zufolge würdigte Pschierer Michelbach als einen engagierten Kämpfer für Wirtschafts- und Finanzpolitik. "Kein anderer ist namentlich so eng mit einem Begriff verbunden wie Hans Michelbach mit dem Mittelstand", betonte er. Zugleich hob er Michelbachs Standfestigkeit in der politischen Auseinandersetzung hervor. Michelbach betonte, gerade jetzt sei es "wichtig, dass wir für die Soziale Marktwirtschaft kämpfen". Aktuell sähen viele das Heil darin, "mit staatlicher Unterstützung nationale oder europäische Champions zu kreieren, in der falschen Annahme, Größe bedeute zwangsläufig auch Stärke und Zukunft." red