Ehrenpreis für Steinwiesener Gärtner

Der Ehrenpreis von Landrat Klaus Löffler, der alljährlich zur Herbstversammlung des Gartenbaukreisverbandes Kronach vergeben wird, ging in diesem Jahr zum Gartenbauverein nach Steinwiesen.

Mit dem Tag der offenen Gartentür und dem Wettbewerb "Ökologie im Garten" wolle der 5400 Mitglieder starke Gartenbaukreisverband Kronach die naturnahen Gärten fördern, so Kreisvorsitzender Fritz Pohl. Die Herbstversammlung im Gasthaus Messelberger - die Ausrichtung hatte der Obst- und Gartenbauverein Gehülz übernommen - bildete den würdigen Rahmen für die Prämierung der 38 Hobbygärtner.

Zum Auftakt überreichte Kreisvorsitzender Fritz Pohl an die Gartenbauvereine Burkersdorf, Johannisthal und Schneckenlohe eine finanzielle Starthilfe für die Gründung von Jugendabteilungen.

Wie Landrat Löffler hervorhob, sei die diesjährige Ausrichtung des "Tages der offenen Gartentür" in der Marktgemeinde Steinwiesen informativ und erfolgreich verlaufen. So sei diese Veranstaltung stets ein besonderes Aushängeschild für den Landkreis Kronach. Sie könne aber auch als ein Motivationsschub für eigene Aktivitäten verstanden werden. So habe man interessante Gartenparadiese unterschiedlichster Größenordnungen entdecken können.

In diesem Zusammenhang würdigte er die Bemühungen der Steinwiesener Hobbygärtner unter der tatkräftigen Führung von Ingeborg Wich-Reif. Eine weitere Anerkennung zollte der Landkreischef den Hobbygärtnern in den 44 Vereinen, die zum Erhalt der Lebensqualität einen wesentlichen Beitrag geleistet hätten. Sein besonderer Dank galt Kreisvorsitzendem Fritz Pohl mit seinen Vorstandsmitgliedern sowie Kreisfachberaterin Beate Singhartinger. "Heimat ist der Ort, an dem das Wir entsteht", so der Landrat.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl lobte die gärtnerischen Aktivitäten im Landkreis: "Die Hobbygärtner tragen zur Verschönerung der Dörfer bei." Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann zeigte sich begeistert von der bemerkenswerten Basisarbeit der Ortsverbände sowie des Kreisverbandes. "Ihr vermittelt die Liebe zur Natur, einer Natur in unseren Gärten und Anlagen, die gepflegt und in Form gehalten werden will. Ihr leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Landeskultur, zur Traditions- und Heimatpflege. Und ihr setzt euch für den Erhalt unserer Kulturlandschaft ein."

In seinem Schlusswort würdigte Zweiter Kreisvorsitzender Volker Wündisch (Burkersdorf) den Einsatz der Hobbygärtner unter der Leitung von Fritz Pohl auf Landkreisebene.

Preisträger des Wettbewerbs

Weiter erinnerte Wündisch an den bevorstehenden Kronacher Apfelmarkt am Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Bereich des Kreislehrgartens in Kronach auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände.

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kronach hat außerdem im Rahmen seines Wettbewerbs "Mehr Ökologie im Garten" 38 Anwesen aus 20 Ortsverbänden prämiert. Am erfolgreichsten schnitt heuer das Ehepaar Ralf und Liane Leitz aus Weißenbrunn mit 42,66 Punkten ab. Die zeitraubende Bewertung führten an zwei Tagen Horst Heinlein (Mitwitz), Herbert Reuther (Wallenfels) und Volker Wündisch (Burkersdorf) durch. Begutachtet wurden unter anderem der Blumenschmuck, die Ein- und Durchgrünung des Gartens, die Schaffung von Kleinstrukturen sowie "Wasser im Garten". Außerdem gab es Sonderpunkte.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl aus Theisenort, der die Auszeichnungen mit Unterstützung von Beate Singhartinger und Volker Wündisch vornahm, würdigte den Einsatz der Bewertungskommission. Der Garten, so Pohl, sei ein wichtiger Treffpunkt von Mensch und Natur. Mit dieser Bewertung wolle man für die Hobbygärtner Anreize schaffen, die geforderte und letztendlich auch notwendige Ökologie konsequent umzusetzen. gf