Ehrennadeln für Dominik Weißmeier und Stefan Nützel

Zur Erweiterten Kreisvorstandssitzung mit Jahresplanung 2020 hatte der Kreisvorsitzende der Kreisgruppe Oberfranken-West vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Philipp Mohr, nach Röbersdorf (Kreis Bamberg) ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Der gastgebende Verein war die Reservistenkameradschaft (RK) Röbersdorf. Es folgte ein Rückblick sowie ein Ausblick auf die restlichen Veranstaltungen 2019 durch den Kreisvorsitzenden. Vor der Planung für 2020 folgten Beiträge des Organisationsleiters Christian Napp und des Feldwebels für Reservistenangelegenheiten, Stabsfeldwebel Winfried Kaller. Hubert Baumann von der RK Bamberg wurde in einer Nachwahl als vierter stellvertretender Kreisvorsitzender gewählt.

In Anerkennung für Verdienste in und um den Reservistenverband wurden der Vorsitzende der RK Kersbach, Dominik Weißmeier, und der Vorsitzende der RK Buckenhofen, Stefan Nützel, mit der Verbandsehrennadel in Bronze geehrt. red