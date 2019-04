Ehrenmitgliedschaft und Verdienstkreuze verliehen

Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung bei der Soldatenkameradschaft Pinzberg-Elsenberg.

Vorsitzender Georg Schmidtlein begrüßte in der Vereinsgaststätte Landgasthof Schrüfer besonders den Kreisvorsitzenden des Bayerischen Soldatenbundes (BSB), Roland Schäfer, und dessen Stellvertreter Michael Schmitt. In seinem kurzen Rückblick bemängelte Schmidtlein das geringe Interesse am Kameradschaftsschießen und am Gedenkgottesdienst.

Knapp fiel auch der Rückblick von Schriftführer Markus Schmidtlein aus. Kassier Alfons Werner war verreist und hatte seinen fälligen Bericht abgegeben. Die Kassenprüfer Otto Wagner und Alwin Scherl monierten einen Beleg, bestätigten aber ansonsten, dass alle Belege vorhanden seien.

Emotionaler wurde die Diskussion bei der Feststellung, dass Mitgliedsbeiträge nicht eingezogen wurden, ein Thema, das nach der Rückkehr von Werner angegangen werden soll. Insofern entlasteten die Mitglieder den Vorstand mit Ausnahme des Kassiers. Dessen Entlastung soll 2020 nachgeholt werden.

Stellvertretender BSB-Kreisvorsitzender Roland Schmidt nutzte die Gelegenheit, sich vorzustellen. Er ging auf die veränderte Situation in der Gesellschaft ein und appellierte, für die Gemeinschaft stärker einzustehen.

Es standen bemerkenswerte Ehrungen für langjährige Vereinstreue an. Die Treuenadel für 50 Jahre erhielten Ludwig Wagner und Anni Schrüfer, für die Marion Schrüfer die Ehrennadel stellvertretend entgegennahm. 40 Jahre sind im Verein Roland Prosch, Otto Simmerlein, Alfred Zametzer und Willi Zametzer. Vorsitzender Georg Schmidtlein gehört seit 30 Jahren dem Verein an.

Zum Ehrenmitglied wurde Rudi Henglein ernannt. Das Verdienstkreuz VK II konnten Alwin Scherl und Alfred Zametzer entgegennehmen. Georg Schmidtlein erhielt für seine herausragenden Verdienste das große Verdienstkreuz in Gold. Franz Galster