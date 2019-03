Ehrenmitglied bei den Anglern

Der Angelverein "Petri Heil" in Haßlach bei Kronach blickt in seiner Jahresversammlung in der Gaststätte "Deutscher Hof" auf ein erfolgreiches und ebenso arbeitsreiches Jahr zurück.

Ein großer Erfolg war das 40- jährige Jubiläum, so Vorsitzender Ulrich Müller in seinem Rückblick. Es wird zwar auch gefeiert bei den Petrijüngern, aber viel mehr stehen die Gewässerpflege und die Fischzucht und Pflege sowie die Erhaltung der Teichanlagen und der Vereinsanlage mit Vereinsheim im Vordergrund. Und dies erfordere zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden. Balsam für die Seelen der Angler waren die Grußworte des Bürgermeisters Rainer Detsch. Er lobte das Engagement des Angelvereins. Angler erhöhten die Lebensqualität, sie träten ein für Natur- Landschafts- und Gewässerschutz. Sie nehmen aber auch am gesellschaftlichen Leben teil und prägen und gestalten durch eigene Veranstaltungen das Gemeinwohl im Haßlachtal mit. Aus eigener Erfahrung, weil er selbst Angler ist, meinte Detsch, Angeln ist eine wunderbare Freizeitbeschäftigung und wirkt fast therapeutisch auf Ruhe, Gelassenheit und Entspannung und dies ohne ärztliche Verschreibungspflicht. Vorsitzender Ulrich Müller konnte dann verkünden, dass die Mitglieder einstimmig beschlossen haben, Karl-Heinz Preiß zum Ehrenmitglied im Angelverein "Petri Heil" zu ernennen. Karl-Heinz Preiß gehört dem Verein seit über 30 Jahren an, davon ist er seit über 25 Jahren gewissenhafter und zuverlässiger Schriftführer und auch sonst zur Stelle, wenn er gebraucht wird. eh