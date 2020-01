Ehrenmedaille für Rainer Müller von Dietze & Schell

Jüngst wurden bei der Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH & Co. KG wieder zahlreiche Jubilare geehrt, teilt das Unternehmen mit.

Auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Walter Beugnies zurückblicken. 1979 eingestellt als Mitarbeiter in der Eisensägerei, entwickelte er sich im Laufe der Jahre zum Leiter des Zentrallagers und gehörte über zwei Wahlperioden dem Betriebsrat an. Frank Zieger, der als gewissenhafter Mitarbeiter über viele Jahre in der Elektromontage gearbeitet hat, wurde in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

In einer separaten Feierstunde wurde im Beisein von Oberbürgermeister Norbert Tessmer und IHK-Geschäftsführer Siegmar Schnabel Rainer Müller für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt und mit seiner Verabschiedung aus dem aktiven Arbeitsleben mit der Ehrenmedaille des Kuratoriums der Bayerischen Wirtschaft ausgezeichnet.

Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher bei einem

Großunternehmen in Schweinfurt führte der berufliche Werdegang von Rainer Müller über verschiedene Stationen bei namhaften Maschinenbaubetrieben in der Region und nach seiner erfolgreichen Weiterbildung zum Maschinenbautechniker im September 1994 zu Dietze & Schell. Als Betriebsleiter trug Müller wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung von Dietze & Schell in den vergangenen Jahrzehnten bei, heißt es in der Mitteilung. So hob Geschäftsführer Rainer Landwehr in seiner Laudatio den ständigen Willen nach Verbesserung und Innovation und den überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz Müllers hervor, welcher allen Mitarbeiter als Vorbild dienen könne.

2019 ging ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zu Ende und so konnte sich die Belegschaft aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung wieder über eine außerordentliche Erfolgsprämie freuen. Die Erlöse aus der mittlerweile traditionell stattfindenden Weihnachtstombola werden zugunsten der Stiftung krebskranke Kinder Coburg gespendet.

Die Produkte der Dietze & Schell-Gruppe finden in der Textil-, Kunststoff- sowie der Glasfaserindustrie Anwendung. Mit produzierenden Niederlassungen in Deutschland, Italien, USA und Tschechien beschäftigt Dietze & Schell weltweit aktuell etwa 370 Mitarbeiter. Durch den hohen Exportanteil des Unternehmens mit über 90 Prozent schätzen die nationalen und internationalen Kunden die Produkte und die Innovationsfähigkeit der mittelständischen Unternehmensgruppe, so die Mitteilung. red