Ehrenbürger Elmar Bergmann feierte "85."

Mit Ehrenbürger Elmar Bergmann konnte ein unermüdlicher Mitarbeiter in Stadt und Öffentlichkeit bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag feiern. Er ist ein Mensch, der sich immer für seine Stadt und ihre Mitbürger eingesetzt hat. Die Schar der Gratulanten war entsprechend groß, darunter Bürgermeisterin Christine Frieß, Freunde, Nachbarn, Vereinsvertreter und ehemalige Mitstreiter.

Aufgewachsen in Burgkunstadt, war Elmar Bergmann immer mit seinem Heimatort verbunden. Sichtlich bewegt erzählte er, dass er in der Kriegszeit oft in Mainroth war und seinem Großvater in dessen Imkerei und seine Tante Kunigunda in deren Bäckerei besucht hatte. Nach dem Schulabschluss 1949 begann er seine Arbeit in der Gotthard-Schuhfabrik. Dort war er bis 1990 tätig. 25 Jahre lang fungierte er als Betriebsratsvorsitzender. Über 60 Jahre war er Mitglied der Gewerkschaft Leder und seit 1976 Vorsitzender der Ortsgruppe. Als Mitglied der Bezirkskommission der Berufsgenossenschaft Textil und Bekleidung war Bergmann ebenfalls gefragt. Aber auch im Politischen kam seine soziale Ader zum Tragen. 1958 trat er in die SPD ein und fungierte 40 Jahre als Mitglied im Stadtrat, als Fraktionsvorsitzender und als Dritter Bürgermeister. 24 Jahre war er Kreisrat, dafür wurde er mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. In Burgkunstadt wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

Besondere Verdienste hatte er sich um den Aufbau des Schustermuseums erworben. Zusammen mit Rudi Barth hatte er diese Einrichtung auf den Weg gebracht. Er war dabei Gründungsmitglied und viele Jahre Vorsitzender des Museumsfördervereins.

In AWO und Vereinen engagiert

Seit 1960 ist Elmar Bergmann Mitglied der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und war von 1968 bis 1983 deren Geschäftsführer. Als Kreisgeschäftsführer gestaltete er den Aufbau der Seniorenwohnanlage in Redwitz und des Kindergartens in Mannsgereut mit. Eine Liebe verbindet den Jubilar auch zur Musik. Über 25 Jahre sang er im Turn- und Chorverein und war Mitbegründer des Musikvereins. Seiner Unterstützung als Mitglied konnten auch die Musikvereine aus Mainroth und Altenkunstadt sicher sein.

Glückwünsche gab es ferner vom Obst- und Gartenbauverein, von den Briefmarkenfreunden, der DLRG Burgkunstadt und der BCE-Ortsgruppe. Seinen Lebensabend verbringt der Jubilar, der immer noch am Geschehen in seiner Stadt interessiert ist, mit seiner Frau Klothilde. Sein besonderer Stolz sind seine Söhne Jürgen und Udo sowie seine Enkelkinder. "Ohne meine Frau, die alles mitgetragen hat, wäre vieles nicht möglich gewesen", merkte er in seiner bescheidenen Art an.