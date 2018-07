Ehrenamtskarte sorgt für volles Haus

Dieter Hübner



Es war bereits die fünfte Sondervorstellung für dieEhrenamtskarten-Inhaber im Landkreis Kulmbach, und die Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Im Rahmen eines Online-Votings hatten sich im Vorfeld 68,5 Prozent der Abstimmenden für das Volksstück "Widder Dahaam" entschieden. Wer zu den Glücklichen gehörte, wurde von den ebenfalls ehrenamtlich spielenden Akteuren der Naturbühne bestens unterhalten und erlebte einen amüsanten Abend.Wie zum Beispiel Gudrun Knörer aus Hegnabrunn. Sie betreut bei der Diakonie ehrenamtlich Frauen und Männer, die zu Hause gepflegt werden, spielt und unterhält sich mit ihnen, geht auch mit ihnen einkaufen, und ist bei den vierzehntägigen Betreuungsnachmittagen im Gemeindezentrum dabei. "Das wird nicht das einzige Stück sein, das ich mir anschaue", erzählt sie. "Ich gehe mit meinen Kindern in den Krimi, und besuche mit der SPD-Frauengruppe noch das Kinderstück."Landrat Klaus Peter Söllner ließ es sich nicht nehmen, das "geballte Ehrenamt" zu begrüßen und freute sich mit dem Schauspielensemble über ein volles Haus. Er bedankte sich sowohl bei den Besuchern als auch den Aktiven der Bühne für ihr ehrenamtliches Engagement in den vielfältigsten Bereichen an 365 Tagen im Jahr."Als Landrat bin ich sehr stolz, dass unser Landkreis mit einer Engagement-Quote von über 50 Prozent Spitze in Bayernist." Für den Landkreis sei es deshalb eine Selbstverständlichkeit, das Ehrenamt zu fördern und ihm die gebührende Wertschätzung und Anerkennung zukommen zu lassen.