Der Awo-Treff bietet an, eine Geburtstagsparty zu einem bestimmten Motto auszurichten. Diese Feiern benötigen das Engagement von Ehrenamtlichen. Deshalb lädt der Treff alle engagierten Helfer zu einem kleinen Ehrenamtsfest am Donnerstag, 14. November, ein. Die Einrichtung will damit herzlich "Danke" sagen. Gleichzeitig sind zu diesem Fest ausdrücklich interessierte Bürger eingeladen, die sich eventuell in diesem Projekt zukünftig einbringen möchten. Das Ehrenamtsfest beginnt um 17 Uhr im Awo-Treff. Um die Veranstaltung planen zu können, ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 09561/ 94415 notwendig. red