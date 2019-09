Ehrenamtsfachtag "Digital entspannt"

Das Awo-Mehrgenerationenhaus, das Bündnisbüro "Coburg - die Familienstadt" und das Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg laden zum Ehrenamtsfachtag unter dem Motto "Digital entspannt" am Mittwoch, 16. Oktober, von 13.30 bis 17.30 Uhr in das Mehrgenerationenhaus im Oberen Bürglaß 3 ein. Die Besucher erwartet ein Vortrag zum Thema "Digitalisierung im Alltag und digitale Tools nutzen" von Andreas Kücker, Geschäftsleitung Digitalisierung und Unternehmensgründungen der Zukunft.Coburg.Digital GmbH. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, folgende Workshops zu besuchen: WS1: "Digitale Gruppenkoordination mit Doodle - Möglichkeit der Terminplanung" mit Tabea Trost, Seniorenakademie Bayern; WS2: "Digitaler Nachlass - meine Daten nach dem Tod" mit Max Weaver, Student der Sozialen Arbeit; WS3: "Mobilitätsübungen - Körperwahrnehmung 2.0" mit Frank Sperschneider, Personal Trainer, Mental Coach. Die Workshops werden in zwei Durchgängen angeboten, so dass die Möglichkeit besteht, zwei Workshops zu besuchen. Anmeldungen nimmt das Awo-Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3, unter Telefon 09561/94415 entgegen. Die Öffnungszeiten des Mehrgenerationenhauses sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. Alle Informationen zum Programmablauf gibt es auch zusammengefasst in einem Flyer, der angefordert werden kann. Der Fachtag ist einer Mitteilung zufolge kostenfrei; aber aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl können Anmeldungen nur nach Eingang berücksichtigt werden. red