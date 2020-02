Ehrenamtsbüro bildet Lesepaten aus

Wer hat das nicht gerne? Sich etwas vorlesen lassen oder selbst mit einem spannenden Buch für eine Weile in fremde Welten abtauchen. Das Ehrenamtsbüro des Landkreises Erlangen-Höchstadt sucht Menschen, die ein Herz für Kinder und für Bücher haben. Eine kostenlose Schulung bereitet Interessierte auf ihre Aufgabe als Lesepaten vor. Sie findet am Samstag, 15. Februar, von 9 bis 16 Uhr im Access-Loft, Michael-Vogel-Straße 1 b, in Erlangen statt. Ingeborg Taube von der Lesewerkstatt Forchheim gibt Tipps, wie Kinder ihnen gerne zuhören und mit ihnen lesen. Am Büchertisch lernen die angehenden Lesepaten passende Bilderbücher-und Erstleseliteratur kennen. Interessenten können sich noch bis Donnerstag, 6. Februar, bei Jutta Leidel unter Telefon 09131/8031332 oder via E-Mail an ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de anmelden. Sie steht auch gerne für Fragen zur Verfügung und hilft bei der Suche nach einer geeigneten Einsatzstelle in Schule oder Kita. red