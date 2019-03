Ehrenamtlicher Wohnberater für Ältere werden

Um alle Bewohner des Landkreises erreichen zu können, sucht die Fachstelle für Wohnberatung Frauen und Männer als ehrenamtliche Wohnberater. Grundlage für die ehrenamtliche Tätigkeit sind die Anbindung an eine hauptamtliche Wohnberatungsstelle sowie die Teilnahme an einem fünftägigen Seminar, bei dem die Ehrenamtlichen alles Wissenswerte zur Wohnungsanpassung erfahren und Kontakte zu anderen Wohnberatern knüpfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Frühsommer findet am Landratsamt Bamberg eine solche Schulung von der Seniorenakademie Bayern in Zusammenarbeit mit dem Verein Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung statt. Interessierte sind eingeladen, teilzunehmen.

Ziel des Seminars ist es, zusammen mit den hauptamtlichen Wohnberatungsstellen ältere Menschen in ihrem Wohnumfeld zu beraten und damit ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu unterstützen. Die Standards der Wohnungsanpas-sung und -beratung werden erläutert sowie Grundkenntnisse und Methoden der Wohnberatung für ältere Menschen vermittelt. Themen sind unter anderem Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten oder organisatorische Strukturen der Wohnberatung.

Die Schulung findet an folgenden Tagen statt (jeweils von 9 bis 18 Uhr): Block 1: Montag, 6. Mai, Dienstag, 7. Mai, und Mittwoch, 8. Mai. Block 2 ist am Montag, 3. Juni, und am Dienstag, 4. Juni. Die Fortbildung findet im Landratsamt Bamberg statt und ist kostenfrei. Für Ver-pflegung ist gesorgt.

Weitere Informationen zu dem Seminar sind zu finden online auf www.seniorenakademie.bayern, Buchungsnummer: VA_39896. Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich über die Fachstelle für Wohnberatung möglich, unter Telefon 0951/85-108 oder E-Mail: wohnberatung@lra-ba.bayern.de. Anmeldeschluss ist der 28. April.

Die ehrenamtlichen Wohnberater können, je nach ihren Fähigkeiten und Neigungen, in folgenden Bereichen tätig werden:

• Kontaktperson vor Ort für die Bürger,

• Sensibilisierung der Akteure vor Ort (zum Beispiel Handwerksbetriebe),

• Unterstützung der Fachstelle bei der Beratung und Begleitung zu Maßnahmen der Wohnungsanpassung,

• Information über alternative Wohnformen und technische Unterstützungslösungen

• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen.

Persönliche Eignung und Erfahrungen in den Bereichen (Sozial-)Pädagogik, Pflege- und Gesundheitswesen, Architektur, Bauen oder Handwerk sind von großem Vorteil, werden aber nicht vorausgesetzt. red