Ehrenamtliche Seelsorge

Das Altenheim ist ein Ort, an dem Menschen am Lebensabend nicht nur pflegerische Hilfe brauchen, sondern oft auch existenzielle Fragen stellen. Deswegen ist Seelsorge ein Angebot, das in Alten- und Pflegeheimen der Caritas selbstverständlich sein sollte.

Allerdings muss sich Seelsorge heute - angesichts von Priestermangel und größerer kirchlicher Strukturen (Seelsorgebereiche) - anders aufstellen. Eine Möglichkeit ist verstärkte Seelsorge durch Ehrenamtliche. Daher haben der Diözesan-Caritasverband und das Seelsorge-Amt der Erzdiözese Bamberg ein praxisnahes Konzept entwickelt, um Ehrenamtliche für die Seelsorge in Alten- und Pflegeheimen auszubilden. Dabei geht es nicht nur um Besuchsdienste, bei denen schon jetzt Ehrenamtliche viel Wertvolles leisten, wie Hana von Bentzel betont. "Wir zielen auf eine ganzheitliche Begleitung von alten und pflegebedürftigen Menschen."

Die Ehrenamtlichen sollen die Fähigkeit besitzen, sich mit Bewohnern von Pflege-Einrichtungen über Glauben auszutauschen und mit ihnen über Grenzfragen des Lebens zu sprechen. Hana von Bentzel gehört zu dem Team, das die Ausbildung durchführt. Es will die Ehrenamtlichen dafür qualifizieren, Gespräche souverän zu führen - auch über schwierige Themen. Die ehrenamtlichen Seelsorger sollen auch die Kompetenz erwerben, religiöse Rituale wie Gebet oder Segen zu entwickeln und diese in der Seelsorge im Altenheim einzubringen. Die Teilnehmer der Ausbildung beschäftigen sich ferner mit dem Thema Alter und Altern und lernen die Struktur und Organisation von Pflegeheimen kennen.

Seminarbeginn im Februar 2020

Für alle Interessierten findet eine Informationsveranstaltung am Freitag, 22. November, ab 16 Uhr in der Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg, Obere Königstraße 4b in Bamberg, statt. Der Kurs beginnt mit einem Seminar am 7. und 8. Februar 2020 in Vierzehnheiligen. Ein weiteres Seminar in Vierzehnheiligen sowie fünf eintägige Module im Caritas-Seniorenzentrum St. Kilian in Hallstadt folgen. Im November 2020 beschließt ein Gottesdienst, in dem die Teilnehmenden mit einer Sendungsurkunde für ihren Dienst als ehrenamtliche Seelsorger in Alten- und Pflegeheimen beauftragt werden, die Ausbildung.

Für diejenigen, die in Pflege-Einrichtungen der Caritas seelsorgerisch tätig werden, ist der Kurs kostenfrei. Weitere Informationen erteilt Horst Engelhardt, Leiter der Stabsstelle Caritas & Pastoral beim Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg, per E-Mail an horst.engelhardt@caritas-bamberg.de oder unter Telefon 0951/8604-110 zu erreichen. red