Ehrenamtliche Helfer stützen die Arbeit des Roten Kreuzes Ebern

Für ihre unermüdliche ehrenamtliche Hilfe im Zeichen der Menschlichkeit hat die Rot-Kreuz-Bereitschaft Ebern bei ihrem Jahresrückblick sechs Frauen und Männer für deren Engagement geehrt. Allesamt setzen sie sich unentgeltlich für die Rotkreuzarbeit ein, sei es als Küchenteam bei Blutspendeterminen, bei der Mittelbeschaffung im Zuge der Altkleidersammlungen oder in der Erste-Hilfe-Ausbildung.

Die Ausübung eines Ehrenamtes sei in der heutigen, schnelllebigen Zeit keineswegs mehr selbstverständlich. Umso mehr schätze man seitens des Roten Kreuzes die Unterstützung und Hilfe der Ehrenamtlichen in vielen Bereichen der Rotkreuzarbeit. Bereitschaftsleiter Rudi Hauck, dessen Stellvertreter Daniel Brunnhuber und stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter Dieter Kirstner dankten den Frauen und Männern für ihre sprichwörtliche Bereitschaft innerhalb der Bereitschaft Ebern. Oft auch kurzfristig stünden die Geehrten bei unvorhersehbaren Ereignissen mit Rat und Tat zur Seite.

Verlässliche Küchenprofis sind beispielsweise das Ehepaar Lazenta und Dietmar Hofmann. Bei Blutspendeterminen im Rotkreuzhaus sorgen sie mit weiteren Kolleginnen für die Verpflegung der Blutspender, oft bis zu 160 an der Zahl. Ebenso verpflegen sie am Ende von kräftezehrenden Altkleidersammlungen die ehrenamtlichen Helfer mit einem leckeren Mittagessen. Auf die Hofmanns ist stets Verlass, war man sich in der Runde einig. Als leidenschaftlicher Pfadfinder lebe Dietmar Hofmann die Devise "Jeden Tag eine gute Tat" meist mehr als einmal täglich, hieß es.

Erwin Oppel, Harry Dorsch und Wolfgang Streng sind bei Altkleidersammlungen verlässliche Stützen in der Bereitschaft. In eingespielten Teams bringen sie ihre (Orts-)Kenntnisse ein. Auch außerhalb der dreimal jährlich stattfindenden landkreisweiten Sammlungen gilt ihr Augenmerk den Altkleidern. Regelmäßig sind sie mit Rotkreuzbussen unterwegs und leeren in Ebern und Umgebung die ganzjährig aufgestellten Altkleidercontainer des Roten Kreuzes und bringen die Ware zum Kreisverband nach Haßfurt, wo sie schließlich nach brauchbarer Kleidung durchforstet wird.

Geschenke übergeben

Peter Kachelmaier, der hauptamtlich im Rot-Kreuz-Rettungsdienst tätig war, unterstützt die Bereitschaft Ebern seit Jahrzehnten in der Breitenausbildung. In Ebern und Umgebung ist der Untermerzbacher vielen Menschen bekannt, mehrere Tausend hat er in Erste-Hilfe-Kursen den richtigen Umgang mit akut Erkrankten und Verletzten gelehrt.

Als Dankeschön überreichten die beiden Bereitschaftsleiter Rudi Hauck und Daniel Brunnhuber Präsente an die fleißigen Helfer. Stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter Dieter Kirstner übermittelte den Dank des Kreisverbandes an die ausgezeichneten Helfer. red