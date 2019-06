Ehrenamtliche Helfer bekommen Unterstützung

"Wir wollen die wertvolle Integrationsarbeit unserer Ehrenamtlichen nach Kräften unterstützen. Die ehrenamtlichen Integrationshelfer in Erlangen-Höchstadt bekommen daher jetzt einen hauptamtlichen Integrationslotsen an die Seite gestellt. Als Integrationsprofi wird der Integrationslotse starker Partner der Ehrenamtlichen sein für eine noch erfolgreichere Integrationsarbeit im Landkreis." Das hat am Freitag Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) angekündigt.

Investition in Zusammenhalt

Mit bis zu 60 000 Euro wird laut Pressemitteilung der Freistaat den Landkreis Erlangen-Höchstadt bei diesem Projekt unterstützen. Gut angelegtes Geld, wie Herrmann findet: "Wir investieren in Erlangen-Höchstadt in eine erfolgreiche Integration und damit in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Außerdem machen wir klar: Wir stehen eng an der Seite unserer vielen ehrenamtlichen Helfer. Ihr großes Engagement macht die Integrationsarbeit in Bayern so erfolgreich."

Wie Herrmann erklärte, wurde das Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen" bereits 2018 für alle bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte geöffnet, nachdem sich das Modellprojekt im Jahr 2017 als voller Erfolg erwiesen hat. Mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt fördert der Freistaat im Jahr 2019 insgesamt bereits 83 Landkreise und kreisfreie Städte.

Thema "Asyl" wird mit abgedeckt

Für das Förderprojekt stehen auch im Jahr 2019 insgesamt 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. "Ich freue mich, dass nun auch die Integration im Landkreis Erlangen-Höchstadt kräftig hiervon profitiert", so Herrmann. Die Integrationslotsen sind auf kommunaler Ebene tätig und wirken als Koordinatoren und Netzwerker. Sie unterstützen, informieren und schulen die Ehrenamtlichen des jeweiligen Landkreises und der jeweiligen kreisfreien Stadt in allen Belangen der Integration. Seit 2018 umfasst ihr Angebot zusätzlich den Themenkreis Asyl. Die Integrationslotsen decken damit auch die Aufgaben der bisherigen Ehrenamtskoordinatoren Asyl mit ab. red