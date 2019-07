Ehrenamtliche gesucht

Die Telefonseelsorge in Bayreuth bietet eine Anlaufstelle für alle Menschen, die unter Schwierigkeiten, psychischen Erkrankungen oder gesellschaftlichen Bedingungen leiden. Die Erfahrungen zeigen, dass engagierte Laien ihnen am besten helfen können. Die Ehrenamtlichen werden mit einer einjährigen Grundausbildung vorbereitet und auch anschließend begleitet. Die nächste Ausbildung beginnt Ende September. Ein unverbindlicher Informationsabend findet am Dienstag, 30. Juli, um 19 Uhr in der Ev.-Ref. Gemeinde, Erlanger Straße 29, in Bayreuth statt. Informationen auch unter www.telefonseelsorge-ostoberfranken.de. red