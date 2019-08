Ehrenamtler können gewinnen

Ende September weht wieder ein Duft von gebrannten Mandeln, Bratwurst und Zuckerwatte durch Fürth: Zeit für Bayerns größte Straßenkirchweih, die Michaeliskirchweih. Passend dazu verlost das bayerische Sozialministerium zusammen mit der Stadt Fürth und Vertretern der Fürther Schaustellerverbände eine Kirchweihführung "Hinter den Kulissen" für fünf Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte mit je einer Begleitperson. Zudem beinhaltet der Gewinn eine Übernachtung vom 30. September auf den 1. Oktober mit Frühstück in der Fürther Innenstadt. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ruft per Pressemitteilung alle Ehrenamtskarteninhaber im Landkreis dazu auf, an der Verlosung teilzunehmen.

Blick ins Schaustellerleben

Die Führung findet am Montag, 30. September, um 16.30 Uhr statt. Die Gewinner erhalten Einblicke in das Schaustellerleben, testen verschiedene Attraktionen und genießen vielfältige Kirchweihköstlichkeiten.

Wer eine gültige bayerische Ehrenamtskarte besitzt, kann ab sofort per E-Mail an die Adresse verlosung.ehrenamtskarte@stmas.bayern.de an der Verlosung teilnehmen. Es sollen ausschließlich das Stichwort "Kirchweihverlosung" sowie zwingend Anschrift und Telefonnummer angegeben werden. Die Teilnahmefrist endet am 4. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. red