Ehrenamtler bilden ein Netzwerk

Am Samstag, 28. März, findet unter dem Motto "Wie macht denn ihr das? - Wissen teilen, netzwerken, voneinander profitieren" der dritte Fachtag für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement am Gymnasium in Spardorf statt. Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Darauf weist Katja Heil, die Sport- und Ehrenamtskoordination der Stadt Herzogenaurach, hin, die die Veranstaltung mitorganisiert.

Das ehrenamtliche Engagement mit seinen verschiedenen Organisationsformen berge ein riesiges Potenzial an Wissen und Erfahrung, so Heil. Damit dieses für möglichst viele Organisationen zugänglich ist und optimal zum Einsatz kommen kann, nehme die Bedeutung von Netzwerken stets zu. Deshalb stehe der dritte Fachtag am Samstag, 28. März, von 9 bis 15.30 Uhr am Emil-von-Behring-Gymnasium in Spardorf ganz im Zeichen von Austausch, Vernetzung und Kommunikation.

Neue Medien nutzen

In den angebotenen Workshops erhalten die Ehrenamtlichen praktische Tipps, wie sie sich öffentlichkeitsstark präsentieren und neue Medien zur Erweiterung ihres Netzwerkes nutzen können. Erstmals wird es ein offenes Austauschforum geben, in welchem die Teilnehmer Berater und Fragender gleichermaßen sein können.

Das gesamte Programm ist auf www.herzogenaurach.de, Stichwort "3. Fachtag", zu finden. Interessenten können sich kostenfrei beim Ehrenamtsbüro der Stadt Herzogenaurach per E-Mail unter ehrenamt@herzogenaurach.de unter Angabe der Namens, der E-Mail-Adresse, der Postadresse und der Workshop-Auswahl anmelden. Anmeldeschluss ist der 16. März. Organisiert wird die Veranstaltung in Kooperation der Ehrenamtsbüros des Landkreises Erlangen-Höchstadt, der Stadt Erlangen und der Stadt Herzogenaurach. red