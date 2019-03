Ehrenamt: Infos über freiwillige Spenden

In "Stellst du mir 'ne Spendenquittung aus?" erhalten Ehrenamtliche Tipps für den Umgang mit freiwilligen Zuwendungen wie Geld-, Sach- oder Aufwandsspenden. Dozent Wolfgang Wölfle, selbst jahrelang Schatzmeister in einem großen Verein, zeigt, welche Anforderungen die Finanzverwaltung an Vereine und ihre Spendenpraxis stellt und klärt über Mittelverwendung und Spendenhaftung auf. Das Seminar findet am Donnerstag, 11. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der VHS Eckental, Interimsgebäude, 1.OG Zimmer 121, Ambazac-Straße 5, in Eckental statt. Interessierte können sich bis Donnerstag, 4. April, unter www.vhs-eckental.de anmelden. red