Ehrenamt gewürdigt

In der Versammlung der Abteilung Tennis des SV Albertshausen gab Abteilungsleiter Manfred Halbig einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, unter anderem über die Arbeiten an den Tennisplätzen. Auch auf die sportlichen Leistungen der Mitglieder ging Halbig ein. Insgesamt zählt die Abteilung 45 Mitglieder, darunter 20 Aktive und 25 Passive.

Kassenverwalterin Eva-Maria Schießer gab einen Bericht über die Kassenlage der Tennisabteilung. Kassenprüfer Carsten Martin bescheinigte eine ordnungsgemäße Kassenführung. Es folgte die einstimmige Entlastung des Führungsteams.

Schließlich nutzte Manfred Halbig die Versammlung, um langjährig engagierten Mitgliedern zu danken und je ein Geschenk zu überreichen. Dies waren Georg Schießer (stellvertretender Abteilungsleiter von 1994 bis 2018), Steffen Knopp (Schriftführer von 1994 bis 2018), Thomas Hofmann (Kassenverwalter von 2009 bis 2018), Beate Schuhmann (Kassenprüferin von 2003 bis 2018) und Rudi Halbig ( Platzwart von 2001 bis 2019).

Nachdem das Thema Mitgliedsbeiträge besprochen war, gab Manfred Halbig noch einige Termine bekannt: die Frühjahrs-Abdeckung am 30. März beziehungsweise 6. April, die Saisoneröffnung am 1. Mai, das Sommerfest am 15. August und die Herbst-Abdeckung am 19. Oktober. red