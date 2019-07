Ehrenamt am Arbeitsgericht für Böhm

Der Inhaber der Firma Kirchner Elektrotechnik GmbH, Michael Böhm, ist von Ministerialrat

Michael Schreyer, Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, zum ehrenamtlichen Richter am Arbeitsgericht Bamberg ernannt worden. Einer Mitteilung zufolge wird der Coburger Unternehmer bis 2024 fünf Jahre an der Seite der Berufsrichter als Beisitzer aktiv sein. "Ich übernehme dieses Ehrenamt gerne. Zum einen hoffe ich, dass ich meine Erfahrungen als Führungskraft eines mittelständischen Unternehmen hilfreich einbringen kann. Zum anderen bin ich davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft ohne solches Engagement nicht funktionieren kann", so Michael Boehm.

Michael Böhm ist Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Kirchner Elektrotechnik GmbH. Die Firma Kirchner Elektrotechnik GmbH ist ein mittelständisches Elektrounternehmen und spezialisiert in dem Bereich der Gebäude- und Energietechnik. red