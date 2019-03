Ehrenamt als Stütze der Gesellschaft

Der "Weiße Ring" in Forchheim lädt anlässlich des "Tags der Kriminalitätsopfer" am Freitag, 22. März, zu einem Vortrag ins Landratsamt. Eva Gottstein, MdL und Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, spricht dort um 15 Uhr in St. Gereon (Am Streckerplatz 3) über "Ehrenamt - die Stütze der Gesellschaft". Ein Grußwort spricht Landrat Hermann Ulm.

Der "Tag der Kriminalitätsopfer" erinnert an die persönliche, rechtliche und wirtschaftliche Situation der durch Kriminalität und Gewalt geschädigten Menschen, die auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität unseres Gemeinwesens angewiesen sind. Der "Weiße Ring" stärkt mit diesem Signal seit vielen Jahren das öffentliche Bewusstsein für Opferbelange und fordert Politik, Justiz und Verwaltung zum

Handeln auf.

Beistand und Hilfe

Die Ehrenamtlichen des Vereins haben vielen Hunderttausend Kriminalitätsopfern und ihren Angehörigen menschlichen Beistand und immaterielle Hilfe gegeben und mit jährlich Zigtausenden Stunden Opfern mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Der Eintritt zum Vortrag von Eva Gottstein ist frei, um Spenden für die Opferarbeit wird gebeten. red