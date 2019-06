Ehre für Werner Wolf

Die Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereines Regnitzau stand ganz im Zeichen der Neuwahlen. Der Verein hat 304 Mitglieder.

Die amtierende Vorsitzende Karin Schröder erklärte sich bereit, das Amt für weitere drei Jahre auszuüben. Sie wurde einstimmig gewählt, ebenso ihr Stellvertreter Thomas Lehmann, Schriftführer Stefan Ströhl, Kassier Manfred Bickel sowie die Beiräte Markus Dillig und Waltraud Hofmann. Einstimmig wurden auch die neuen Beiräte Matthias Zweig und Johannes Gebhardt gewählt.

Der Vorstand konnte auf ein ereignisreiches Gartenjahr zurückblicken und auf die Vereinsführung wartet jetzt, im laufenden Jahr, viel Arbeit. So wird das Johannisfeuer am Samstag, 29. Juni, entzündet. Ein Weinfest im Lehrgarten ist in Planung und der Faschingsball wird im Februar 2020 das Vereinsjahr abrunden.

Der Vorstand ehrte noch Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Margarete Hofmann, Waltraud Hofmann, Gisela Hümmer, Gerhard Pezzei, Anneliese Röhling, Renate Wende, Helga Wolf, Udo Wüst und Wolfgang Zebisch geehrt; für 40-jährige Vereinstreue Roswitha Deinlein, Werner Ilgner, Helmut Rudel und Richard Uhl.

Werner Wolf, Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des OGV Regnitzau, wurde für 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Er war 25 Jahre als Zweiter Vorsitzender für den Verein tätig, baute den Schul- und Lehrgarten maßgeblich mit auf, organisierte alle Bus- und Ausflugsfahrten sowie viele Vereinsfeste. Zu Ehrenmitgliedern wurden Retta und Reini Hofmann ernannt. red