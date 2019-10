Ehre für mutige Kronacherin

Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dabei war es nur Zufall, dass Sandra Behr am 15. Juli vergangenen Jahres für ihren morgendlichen Spaziergang mit dem Hund eine andere Route wählte als üblich. Doch diesem Zufall und einer gehörigen Portion Mut ist es zu verdanken, dass an besagtem Sommermorgen eine 18-Jährige in Kronach nicht vergewaltigt wurde.

Denn Behrs Weg führte sie über das Gelände der Landesgartenschau, wo ein Mann die junge Frau gerade ins Gebüsch gezerrt hatte, um sich an ihr zu vergehen. Die Kronacherin hörte ihre Schreie und eilte zu Hilfe - der Täter flüchtete.

Urkunde von Uli Hoeneß

Für ihre Zivilcourage wurde Behr von der Dominik-Brunner-Stiftung am Samstag vor dem Bundesligaspiel FC Bayern gegen Union Berlin in der Münchner Allianz Arena geehrt. Kein geringerer als Vereinspräsident Uli Hoeneß, der gleichzeitig Vorsitzender des Stiftungskuratoriums ist, überreichte der mutigen Kronacherin auf dem Spielfeld eine Urkunde, ein Geldgeschenk und eine silberne Anstecknadel.

Neben Behr wurden acht weitere couragierte Bürger ausgezeichnet. "Diese mutigen Menschen haben in besonderer Weise Zivilcourage gezeigt und nicht weggesehen, als andere in Not geraten sind", betont Hoeneß. Stadionsprecher Stephan Lehmann appellierte an die Zuschauer, auch in Zukunft nicht wegzusehen, wenn andere Menschen Hilfe brauchen.

Behr hatte damals nicht nur den Täter in die Flucht geschlagen, indem sie sich laut rufend dem Gebüsch genähert hat. Sie hat sich anschließend auch um die völlig verstörte junge Frau gekümmert, sie mit zu sich nach Hause genommen und von dort die Polizei alarmiert.

Der zum damaligen Zeitpunkt 35 Jahre alte Täter konnte später gefasst werden und wurde inzwischen zu einer Haftstrafe verurteilt (wir berichteten). Rückblickend habe sie "einfach gehandelt", sagt Behr. In solch einer Situation sei man "auf Autopilot". Sie sei froh, an dem Morgen mit der Gewohnheit beim Gassigehen gebrochen zu haben und in die andere Richtung gegangen zu sein.

Das Bayerische Innenministerium hat Behrs beherztes Eingreifen ebenfalls gewürdigt und sie mit der "Courage"-Medaille ausgezeichnet.