Ehre für Mandler

Auf der Hauptversammlung des SV Weidach wurde Ralf Mandler zum Ehrenmitglied ernannt. "Er hat 30 Jahre lang volles Rohr gegeben als Kassier - und das Tag und Nacht", meinte Vorsitzender Dominik Wolf, der Mandler mit lobenden Worten verabschiedete. Auch Wahlen standen an.

Der Vorsitzende berichtete von einem sehr erfolgreichen Jahr für den Verein, wobei er an den geselligen Teil erinnerte wie das Starkbierfest, die Sonnenwendfeier und die Kirchweih. Alle Erwartungen seien übertroffen worden.

Positiv sah der Vorsitzende, dass die Zusammenarbeit der beiden Abteilungen Tischtennis und Fußball wieder funktioniere, das sei dem gesunden Vereinsleben dienlich. Auch die Wiederbelebung der Gastwirtschaft ist gelungen, so dass das Sportheim am Wochenende fast schon ein fester Anlaufpunkt ist. Der daraus erzielte Umsatz sei ein Segen für den Verein, so Wolf. Sein Dank galt Thomas Wolf und Klaus Büttner, die sich liebevoll um das Sportheim mit Umfeld kümmerten.

Das Ziel 2020 soll die Renovierung und Modernisierung des Sportheims sein. Mit harten Worten prangerte Wolf Institutionen an, die dächten, den SV als "dumme Bauern" hinstellen zu können. Da gelte es, den Verein vor Schäden zu bewahren: "Ich denke, unser Verein hat seinen Standpunkt schon recht deutlich klargemacht und er lässt sich nicht alles gefallen."

Aus den Wahlen ging Dominik Wolf wieder als Vorsitzender hervor. Dominic Juck und André Krauß heißen seine Stellvertreter; Ralph Reimund ist Schriftführer und Christoph Protzmann Kassier. dav