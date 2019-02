Das Diözesanbüro Haßberge in Haßfurt weist auf ein Eheseminar hin. Dabei geht es vor allem darum, was Paaren in der Beziehung Freude macht und Kraft gibt, wie die Partner mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umgehen und was christlicher Glaube mit Ehe zu tun haben kann. Termin ist am Samstag, 30. März, von 9 bis 16 Uhr in Wonfurt im Pfarrzentrum. Die Referenten sind Claudia und Michael Nowak (Anmeldungen im Diözesanbüro unter Telefon 09521/61960). red