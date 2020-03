Eheschließungen im Corona-Modus

Zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist auch das Standesamt Bamberg für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Um den Service - wenn auch mit Einschränkungen - weiterhin anbieten zu können, gelten für die einzelnen Bereiche ab sofort verschiedene Maßgaben, wie die Stadt mitteilt.

Eheschließungen

Bereits terminierte Eheschließungen finden statt. Es ist zu beachten, dass dabei nur die Eheschließenden, gegebenenfalls die Trauzeugen, eine Person, die fotografiert und - wenn notwendig - ein Dolmetscher anwesend sein können. Weitere Gäste sind nicht zugelassen. Sektempfänge im Rathaus sind derzeit nicht möglich.

Bereits terminierte Vorsprachen (Anmeldung der Eheschließung, Vorbesprechungen, etc.) finden nicht statt. Die Stadt bittet darum, sich zur Abstimmung des weiteren Vorgehens an den Standesbeamten, mit dem der Termin vereinbart wurde, zu wenden. Neue Termine für Eheschließungen und Vorsprachen können derzeit nicht vereinbart werden.

Geburten

Eine persönliche Anmeldung ist derzeit nicht möglich. Ist das Kind im Klinikum Bamberg geboren, werden die zur Beurkundung der Geburt notwendigen Unterlagen von dort direkt an das Standesamt übermittelt. Im Klinikum sind unbedingt die persönlichen Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) anzugeben, damit das Standesamt die Betroffenen gegebenenfalls kontaktieren kann. Die Geburtsurkunden für das Kind werden automatisch zugeschickt.

Ist das Kind nicht im Klinikum Bamberg geboren, will man die Vaterschaft zu einem Kind anerkennen oder für ein Neugeborenes eine Namenserklärung abgeben, werden Betroffene ebenfalls gebeten, das Standesamt zu kontaktieren

Sterbefälle

Die Vorsprache von Mitarbeitern von Bestattungsunternehmen zur Anzeige von Sterbefällen ist derzeit nicht möglich. Sämtliche zur Beurkundung notwendige Dokumente müssen postalisch oder durch Einwerfen in den Hausbriefkasten der Stadt Bamberg am Rathaus Maxplatz übermittelt werden.

Neu ausgestellte Sterbeurkunden werden den Bestattungsunternehmen zugeschickt. Sollte in dringenden Angelegenheiten ausnahmsweise eine Vorsprache notwendig sein, kann man sich vorab telefonisch oder per E-Mail an die zuständigen Standesbeamten wenden.

Urkundenanforderungen

Personenstandsurkunden können ausschließlich auf folgenden Wegen angefordert werden:

• vorzugsweise über das Bürgerserviceportal

• https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bamberg/bsp

• per E-Mail an standesamt@stadt.bamberg.de

• oder telefonisch unter der Nummer 0951/871173 .

Nicht angeboten werden derzeit insbesondere folgende Dienstleistungen: sämtliche Namenserklärungen (außer Neugeborene) sowie Namensänderungsanträge; Erklärungen zur Änderung der Geschlechtsangabe; Nachbeurkundungsanträge für Geburten oder Eheschließungen im Ausland; Kirchenaustritte.

In jedem Fall gilt, betont die Stadt Bamberg in ihrer Mitteilung: "Wenn Sie grippeähnliche Symptome haben, Kontakt mit infizierten Personen hatten, in einem Risikogebiet waren, dürfen Sie das Standesamt nicht betreten, auch wenn Sie einen Termin haben!"

Da die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie eine sehr dynamische ist, könne es darüber hinaus jederzeit und kurzfristig notwendig sein, Anpassungen vorzunehmen, heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Stadt bittet die Bürger um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. red