Ehepaare kochen und genießen

Im Rahmen der Lichtenfelser MarriageWeek lädt die Initiative "LIF für Ehe" am Freitag, 7. Februar, zu einem Kochkurs für Paare ein. Der Kurs unter dem Motto "Fränkische Spezialitäten" mit der Ernährungsfachfrau Angelika Herbst findet von 19 bis 22.30 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Lichtenfelser Straße 9 in Bad Staffelstein statt. Bei Kerzenlicht genießen die Paare das gemeinsam gekochte Essen. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis spätestens 1. Februar wird unter der Telefonnummer 09571/1694016 oder unter lif-fuer-ehe@web.de erbeten. red