Ehepaar saniert ehemaliges Wohnstallhaus

Das traditionelle Wohnstallhaus in der Schießbergstraße 12 in Unterstürmig ist schätzungsweise 1825 erbaut worden, hat einen Fachwerk-Wohnteil und einen massiv gemauerten Stallteil. Es ist in Privatbesitz und wird seit dem Erwerb 2005 in Eigenleistung saniert.

Erst wurde es komplett entkernt und anschließend nicht nur denkmalgerecht, sondern auch und ökologisch saniert. Eine Besonderheit: An der Wohnzimmerdecke ist ein christliches Ornament (IHS) zu finden. Es könnte darauf hinweisen, dass hier früher einmal der Wohnort eines Pfarrers war. Gut erhalten ist auch der alte Sandsteinkeller, der sich unterhalb des Wohnhauses befindet. Das Ehepaar Rüdiger und Christin Kroack haben sich in Unterstürmig einen Traum verwirklicht und in mühevoller Arbeit das Gebäude vom Boden bis zur Decke grundsaniert. Der KFZ-Meister und die Steinmetzin haben sie sich zu Bauexperten entwickelt: Über die Jahre kamen nicht nur jede Menge Baumaterialien, sondern auch viele Accessoires zusammen, die wunderbar in das Gebäude passen. erl