Ehepaar Rödel: Mesner mit Leib und Seele

Seit dem 1. Mai 1980 haben sie die Dreieinigkeitskirche Rentweinsdorf in ganz gewissenhafter Weise und mit großer Hingabe und Liebe gepflegt: Das Ehepaar Ilse und Heinrich Rödel. Die 38-jährige Mesnertätigkeit geht nun zu Ende. Rödels werden allerdings noch bis Ende des Jahres ihre bisherigen Tätigkeiten versehen, hatten sich aber gewünscht, dass die Verabschiedung noch vom ebenfalls in den Ruhestand gehenden Ortspfarrer Hans Körner vorgenommen wird. Das geschah beim Hauptgottesdienst am vergangenen Sonntag.

Körner würdigte in seiner Ansprache die Leistung von Ilse und Heinrich Rödel. Kirche putzen, Liednummern anschlagen, alles für die Gottesdienste, Kasualien und Veranstaltungen organisieren, für Erntedankfest und Weihnachtsgottesdienst alles vorbereiten und vieles mehr waren die Aufgaben der langjährigen Mesner.

Ein besonderes Anliegen von Ilse Rödel war der Blumenschmuck in der Kirche, dem die Mesnerin sich mit Hingabe widmete. Der Dienst in den vielen Jahren unter den Pfarrern Walter Bauernfeind, Hans Hager und Hans Körner ist den Scheidenden ans Herz gewachsen. Beide hatten stets ein offenes Ohr für die Kirchengemeindemitglieder, die Gottesdienstbesucher und für leidende Menschen in der Gemeinde.

Pfarrer Körner wünschte dem bisherigen Mesner-Ehepaar alles Gute und Gottes Segen. Im Namen der Kirchenvorstände bedankte sich die Vertrauensfrau Renate Becker. sch