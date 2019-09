Der Dekanatsbezirk lädt zum Reformationsfestgottesdienst am Freitag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Johanneskirche ein. Die Kirchengemeinde freut sich, dass in diesem Jahr das Ehepaar Hartmann-Knieling aus Erfurt als Prediger für den Festgottesdienst gewonnen werden konnte. Beim Empfang nach dem Gottesdienst in der Gesamtverwaltungsstelle haben alle die Gelegenheit, miteinander und mit den beiden ins Gespräch zu kommen. red