Ehepaar Jakob hat schon sieben Urenkel

Familie ist das A und O



hs



Die eiserne Hochzeit ist ein sehr seltenes Jubiläum. Zu den wenigen Paaren, denen gemeinsame 65 Ehejahre vergönnt sind, zählen Martha und Josef Jakob aus Steinberg Martha Jakob stammt aus Stockheim, während ihr Ehemann in Friesen geboren wurde. Die beiden lernten sich in Vierzehnheiligen bei einer kirchlichen Veranstaltung kennen. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor: die Söhne Gerold, der viel zu früh verstorbene Adalbert sowie Michael wie auch die Töchter Gabriele, Maria, Barbara und Martina, die mit ihrer Familie mit im elterlichen Wohnhaus in Steinberg lebt. Die große Familie wird mittlerweile von 14 Enkeln und sieben Urenkeln komplettiert. Urenkel Nummer acht ist bereits unterwegs.Für die Jubilare steht seit jeher ihre Familie im Mittelpunkt. Martha Jakob kümmerte sich hingebungsvoll um die Erziehung der gemeinsamen Kinder, um Haushalt sowie Garten und verdiente noch in Heimarbeit hinzu. Ihr Ehemann erlernte in Friesen den Beruf des Maurers und arbeitete zuletzt bei der Firma Krumpholz im Tiefbau, bevor er ab 1965 bis zu seinem Ruhestand als Handwerker bei der Eisenbahn beschäftigt war.Als richtiger "Vereinsmeier" hält er vielen Vereinen schon jahrzehntelang die Treue - so der Feuerwehr, dem Heimat- und Kulturverein Steinberg wie auch den Bayern-Fans Friesen und dem Radfahrerverein "All-Heil" Eibenberg. Lange Jahre spielte er bei Theaterstücken in Friesen mit. Bei mehreren Vereinen hatte er über Jahrzehnte verschiedene verantwortungsvolle Funktionen inne. So war er mehr als 30 Jahre Fähnrich der KAB Steinberg, bei der er auch über 25 Jahre das Amt des Schriftführers ausübte. Hierfür wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Ehrenvorstand ist er bei den Wanderfreunden Eibenberg, bei denen er nahezu zwei Jahrzehnte Erster Vorsitzender war. 28 Jahre gehörte er dem Vorstand der Vereinigten Nachbarn Friesen an. Zudem ist er Gründungsmitglied des Pfadfinderstammes St. Georg Friesen. Zu den Lieblingsbeschäftigungen des Jubelpaars zählten lange Jahre das Wandern sowie der Urlaub in den Bergen.Die Glückwünsche der Gemeinde Wilhelmsthal übermittelte Bürgermeisterin Susanne Grebner , während stellvertretender Landrat Gerhard Wunder namens des Landkreises gratulierte. Der Freistaat Bayern, namentlich Ministerpräsident Markus Söder , bedachte die Jubilare mit Teegeschirr mit dem bayerischen Staatswappen.