Ehepaar Groß feiert zwei Mal 85. Geburtstag in nur vier Tagen

Etwas Besonderes war der 85. Geburtstag, den die Eheleute Helene und Ottmar Groß feiern konnten. So liegen die Geburtstage nur vier Tage auseinander, wobei Helene Groß die ältere der beiden ist.

Beide bestreiten zusammen in Neuses am Main ihren Lebensabend. "Zur Ruhe gesetzt haben wir uns erst, als unsere Gastwirtschaft ihre Pforten geschlossen hat", meint Ottmar Groß augenzwinkernd. "Es gab noch das, was man heute oft als gelebte Wirtshauskultur bezeichnet", erzählt Helene Groß.

Man hört gerne zu, wenn die beiden, die inzwischen 62 Jahre verheiratet sind, aus dem Leben erzählen. So zum Beispiel von früheren Zeiten, als Ottmar Groß noch bevor er zur Schule ging, die Kühe melken musste. Oder wie Helene Groß nach der Getreiderente noch bei der Ährenlese dabei war, die für die Fütterung der Tauben verwendet wurden.

Zeitlebens begeisterte Sänger

Beide sind zeitlebens begeisterte Sänger gewesen. Vor über 30 Jahren wurde Ottmar Groß Dirigent der Sängerschar aus Neuses. Ein Amt, das er von seinem Vater Albin Groß übernommen hat. Bereits mit zehn Jahren kam er zum Chor. Nach dem Krieg war es in der Schule so, dass derjenige, der nicht singen wollte oder konnte, zum Hasenfutterzupfen verdonnert wurde. Das wollten die wenigsten und so strengten sich alle sehr an und der Chor in Neuses hatte fast 50 Sänger.

Aber auch aus der Dorfgemeinschaft waren und sind sie bis heute nicht wegzudenken. So war es nicht verwunderlich, dass sich an dem Jubeltag Freunde, Nachbarn, Verwandte im Hause Groß einfanden, um beiden zu gratulieren. Bürgermeisterin Christine wünschte seitens der Stadt alles Gute. Zu den Gratulanten zählten auch der Vorstandsvorsitzende der Milchwerke Oberfranken, Ludwig Weiß, und der Vorsitzende des Milchhofs Coburg, Harald Reblitz. Der Vorsitzende der Sängergruppe Kordigast, Roland Dietz, wünschte beiden noch viele gemeinsame Jahre. rdi