Ehepaar gewinnt 10 000 Euro

Glückliche Gewinner gab es bei der PS-Monatsauslosung April bei der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach in der Geschäftsstelle Lonnerstadt. Rita und Johann Höps, die ihr PS-Los schon seit 1995 besitzen, durften sich über den Hauptpreis von 10 000 Euro freuen. Das teilt die Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach mit.

Das Ehepaar Höps kann den unerwarteten Gewinn gut brauchen und möchte sich zusammen etwas gönnen, vielleicht einen Urlaub, sobald das wieder möglich ist. Stephan Seeberger, Leiter der Geschäftsstelle Lonnerstadt, überreichte den symbolischen Scheck zusammen mit einem Strauß Blumen.

300 000 Euro winken

Besonders spannend wird es bei der nächsten Sonderauslosung. Am 16. Juni werden zwölf Opel Corsa GS Line im Gesamtwert von 300 000 Euro verlost. Das PS-Sparen verbindet seit über 50 Jahren das Sparen mit einer Lotterie.

Für den guten Zweck

25 Cent pro verkauftem Los führen die Sparkassen als sogenannten Zweckertrag ab und geben ihn für wohltätige Zwecke weiter. Im Jahr 2018 waren das rund 100 000 Euro, die die Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach an Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet gespendet hat. Eine Teilnahme am PS-Sparen der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich. PS-Lose gibt es in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. red