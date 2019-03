Ehemaliger Bürgermeister Ewald Zöllner feierte 90. Geburtstag

Unzählige Gäste aus Familie, Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreis fanden ihren Weg, um den bekannten Schmölzer Ewald Zöllner zu seinem 90. Geburtstag zu beglückwünschen.

Neben Pfarrer Gerald Munzert, einer Abordnung des Gartenbauvereins und dem ehemaligen Landrat Oswald Marr gratulierte auch Zweite Bürgermeisterin Helga Mück und überreichte seitens des Marktes Küps ein kleines Präsent. Besonders erfreut und gerührt zeigte sich der Jubilar von den lautstarken Glückwünschen und musikalischen Darbietungen des Gesangvereins "Sängerlust" Schmölz und des Spielmannszuges Schmölz.

Ewald Zöllner war in Schmölz nicht nur ehrenamtlich, sondern auch politisch stets sehr aktiv. So war er nicht nur von 1964 bis 1967 Gemeinderat, sondern auch von 1972 bis zur Eingemeindung 1978 Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Schmölz. Vielen Bürgern bleibt er zudem als Inhaber der gleichnamigen Hosenfabrikation positiv in Erinnerung. Über 28 Jahre vertrat er den Gartenbauverein als Vorsitzender. Für sein Engagement wurde er mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. red