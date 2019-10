Am Samstag, 12. Oktober, findet das jährliche Ehemaligentreffen des Eichendorff-Gymnasiums statt. Alle früheren Schülerinnen, Lehrkräfte und Verwaltungsangestellten, auch der einstigen Bachschule, sind um 19 Uhr in das Foyer im 1. Stock der Schule an der Kloster-Langheim-Straße eingeladen, um in Erinnerungen zu schwelgen oder über die "guten alten Zeiten" zu lästern. Auch Führungen durch das Schulhaus werden angeboten. red