Ehemaligentreffen der Landjugendbewegung

Die ehemaligen Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung der Pfarrei Bad Staffelstein treffen sich am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr zum Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der Kirche in Loffeld. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein im "Bräustübl" in Loffeld statt. Außerdem werden Informationen zur "München-Fahrt" bekanntgemacht. Einladung ergeht an alle ehemaligen Mitglieder. red