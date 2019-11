Ehemalige treffen sich

Auch in diesem Jahr richtet der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) ein Ehemaligentreffen für Männer und Frauen aus aus, die vor mehr als 45 Jahren die Kulmbacher Landwirtschaftsschule besucht haben. Wie in den Vorjahren wurden hierzu die Mitglieder des Verbands persönlich eingeladen. Ein kompletter Adressenbestand aller Schüler früherer Jahrgänge der Landwirtschaftsschule steht dem Verband nicht zur Verfügung. Selbstverständlich sind aber alle Ehemaligen zu diesem Treffen eingeladen. Mitglieder können gerne ihre Klassenkameraden mitbringen, die nicht Mitglied im VLF geworden sind. Das Treffen beginnt am Donnerstag, 7. November, um 13.30 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron. red